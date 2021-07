முதல் முறையாக கமலுடன் கூட்டு சேர்ந்த விஜய் சேதுபதி.. நனவான கனவு.. தரமான சம்பவம் லோடிங்!

சென்னை: நடிகர் விஜய் சேதுபதி விக்ரம் படத்தின் மூலம் நடிகர் கமல்ஹாசனுடன் முதல் முறையாக கூட்டணி அமைத்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக வலம் வருபவர் நடிகர் விஜய் சேதுபதி. ஹீரோ, வில்லன், நகைச்சுவை என எந்த மாதிரி கதாப்பாத்திரம் என்றாலும் பின்னி பெடலெடுத்து வருகிறார்.

தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி எனவும் கலக்கி வருகிறார் விஜய் சேதுபதி. அவரது எதார்த்தமான நடிப்புக்கு என்றே பெரும் ரசிகர் பட்டாளம் அவரை பின் தொடர்ந்து வருகிறது.

English summary

Actor Vijay Sethupathi joins with Kamal for the first time. Vijay Sethupathi acting with Kamal in Vikram movie. Vikram first look revealed Vijay Sethupathi and fahad faasil in vikram movie.