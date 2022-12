90களில் இருந்தே எனக்கு அந்த நடிகர் தான் போட்டி.. வாரிசு ஆடியோ லாஞ்சில் விஜய் சொன்ன குட்டி ஸ்டோரி!

சென்னை: "என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும்" என மைக்கை பிடித்து நடிகர் விஜய் வாரிசு படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் பேச ஆரம்பித்ததும் அரங்கமே விசில் சத்தத்தில் அதிர்ந்தது. ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கத்தை வைத்து விட்டு மீண்டும் பேச ஆரம்பித்தார் நடிகர் விஜய்.

தில் ராஜு தயாரிப்பில் இயக்குநர் வம்சி இயக்கத்தில் விஜய், ராஷ்மிகா மந்தனா, ஷாம், சரத்குமார், பிரபு, குஷ்பு, எஸ்.ஜே. சூர்யா, யோகி பாபு, சதீஷ், விடிவி கணேஷ், சம்யுக்தா உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள படம் தான் வாரிசு.

வரும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வாரிசு படம் வெளியாக உள்ளது. அஜித்தின் துணிவு மற்றும் விஜய்யின் வாரிசு பல ஆண்டுகள் கழித்து நேரடியாக மோத உள்ளன.

எத்தனை அரசியல் வாரிசுகள் வந்தாலும்..SAC-யோட வாரிசு கிட்ட நெருங்க முடியாது..போஸ்டரால் பரபரப்பு!

