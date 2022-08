தெலுங்கு ஆடியன்சை கவர விஜய் எடுத்த அதிரடி முடிவு..இந்த பிளான் கைகொடுக்குமா?

சென்னை : வாரிசு படத்தின் மூலம் நேரடியாக தெலுங்கில் அறிமுகமாக உள்ள நடிகர் விஜய் தெலுங்கு ஆடியன்சை கவர பக்காவாக பிளான் போட்டுள்ளார்.

வாரிசு படத்தின் முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு சென்னையிலும், இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு ஐதராபாத்திலும், மூன்றாம் கட்ட படப்பிடிப்பு தற்போது விசாகப்பட்டினத்திலும் நடைபெற்று வருகிறது.

இப்படத்தை வருகிற 2023-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது.

English summary

Actor Vijay is currently shooting for his bilingual film titled ‘Varisu’ directed by Vamshi Paidipally in Visakhapatnam. Vijay visited the theatre in Hyderabad which is run by the star Mahesh Babu. The actor watched the film ‘Bimbisara’