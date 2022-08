மகான் படம் குறித்து விக்ரம் வருத்தம்: மகன் துருவ் விக்ரமுடன் நடித்த முதல் படமே இப்படி ஆகணுமா?

சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகில் பலவருட போராட்டங்களுக்குப் பிறகு முன்னணி நடிகராக ஜொலித்து வருபவர் விக்ரம்.

விக்ரம் நடிப்பில் கோப்ரா, பொன்னியின் செல்வன் படங்கள் திரைக்கு வர ரெடியாக உள்ளன.

இந்நிலையில், விக்ரம் தனது மகன் துருவ்வுடன் இணைந்து நடித்த 'மகான்' படம் குறித்து வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Actor Vikram has expressed regret that his film Mahaan, in which he acted with his son Dhruv, was not released in theatres