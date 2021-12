அர்ஜூனை தொடர்ந்து நடிகர் விக்ரமுக்கும் கொரோனா தொற்று... வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு சிகிச்சை!

சென்னை: நடிகர் அர்ஜூனை தொடர்ந்து நடிகர் விக்ரமுக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவர் நடிகர் விக்ரம். சேது, பிதாமகன், சாமி, அருள், தூள், அந்நியன், ஐ, என ப ல வெற்றிப் படங்களை கொடுத்துள்ளார்.

தமிழ் மட்டுமில்லாமல் தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் இந்தி மொழி படங்களிலும் நடித்து வருகிறார். பின்னணி பாடகராகவும் வலம் வருகிறார் நடிகர் விக்ரம்.

