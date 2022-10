”நன்றி சொல்ல உனக்கு வார்த்தை இல்லை எனக்கு”… பொன்னியின் செல்வன் சக்ஸஸ்… விக்ரம் வெளியிட்ட வீடியோ!

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் விக்ரம் ஆதித்த கரிகாலன் கேரக்டரில் நடித்துள்ளார்.

விக்ரமின் கனவு பாத்திரமான ஆதித்த கரிகாலனுக்கு ரசிகர்களிடம் சிறப்பான வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

அதேபோல், பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படமும் உலகம் முழுவதும் பாசிட்டிவான விமர்சனங்களை பெற்றுள்ளது.

English summary

Mani Ratnam directed Ponniyin Selvan film released in theaters yesterday. Vikram is playing the character of Aditha Karigalan in this film. In this case, actor Vikram has released a thanking video to the fans for Ponni's film Selvan success