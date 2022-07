அட...விக்ரமும் மணிரத்னம் படத்திற்கு நோ சொல்லிருக்காரா?...இத்தனை நாள் இது தெரியாதே

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படும் நடிகர்களில் ஒருவர் விக்ரம். ஆரம்ப காலத்தில் அமராவதி, பாசப்பறவைகள் என அஜித் நடித்த படங்களில் அவருக்கு டப்பிங் பேசி வந்தவர் விக்ரம்.

பிறகு நடிகரான விக்ரமிற்கு ஆரம்ப கால படங்கள் அனைத்தும் தோல்விகளையே தந்தது. டைரக்டர் பாலா இயக்கிய சேது படம் தான் விக்ரமிற்கு முதலாவதும், பெரியதுமான வெற்றியை கொடுத்தது. அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து பல ஹிட் படங்களை கொடுத்தார்.

பல படங்களிலும் பிஸியாக நடித்து வந்த விக்ரம் 2019 ல் கடாரம் கொண்டான், ஆதித்ய வர்மா படத்தில் கெஸ்ட் ரோலில் நடித்த பிறகு அவருடைய படங்கள் ரிலீஸ் ஆகவில்லை. முன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில் தான் விக்ரம் நடித்த மகான் படம் ரிலீசானது. அதுவும் ஓடிடி ரிலீஸ் தான்.

