புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் உருவத்தை நெஞ்சில் பச்சைக் குத்திய புரட்சித் தளபதி விஷால்.. என்ன ஆச்சு?

சென்னை: நடிகர் விஷால் எம்ஜிஆரின் உருவத்தை தனது நெஞ்சில் பச்சைக் குத்தியுள்ள புதிய புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவி வருகிறது. மீசை, தாடி என மொத்தத்தையும் ஷேவ் செய்து விட்டு புதிய தோற்றத்தில் பார்க்கவே வித்தியாசமாக உள்ளார் விஷால்.

சினிமாவில் நடிகராக இருக்கும் போதே தயாரிப்பாளர் சங்கம், நடிகர் சங்கம் என சினிமா அரசியலில் ஆர்வம் காட்டி வெற்றியும் பெற்றார் விஷால்.

சமீப காலமாக நேரடி அரசியலிலும் ஆர்வம் செலுத்தி வரும் விஷால் சமீபத்தில் பிரதமர் மோடியை பாராட்டி இருந்த நிலையில், அவரும் விஷாலுக்கு பதில் ட்வீட் போட்டிருந்தது பலரது கவனத்தை ஈர்த்தது.

வசூலில் டல்லடிக்கும் லத்தி, கனெக்ட்... புலம்பும் விஷால், நயன்: இதுவும் தேவையில்லாத ஆணிதானா?

Actor Vishal gets MGR tattoo on his chest photos trending in social media. Recent days, Actor Vishal shows more interested in Politics. Vishal's last movie Laththi also gets flopped and now he acted in Mark Antony movie.