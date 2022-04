கில்லி போல சொல்லி அடித்த யாஷ்...செம டிரெண்டிற்காகும் யாஷின் மாஸ் பேச்சு வீடியோ

சென்னை : கேஜிஎஃப் 2 படம் இன்று வசூலில் சக்கை போடு போடும் என்பதை பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கணித்து, கன்னட சினிமா பற்றி நடிகர் யாஷ் பேசிய மாஸ் வீடியோ ஒன்று சோஷியல் மீடியாவில் செம டிரெண்டாகி வருகிறது.

டைரக்டர் பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் 2018 ம் ஆண்டு யாஷ் நடித்த படம் கேஜிஎஃப். ஹம்பாலே ஃபிலிம்ஸ் 80 கோடி செலவில் இந்த படத்தை தயாரித்தது. கேங்ஸ்டரை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம். இந்த படம் பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்று 250 கோடிகளை உலகம் முழுவதும் வசூல் செய்தது.

மீரா தொடரின் ஸ்பெஷல் எபிசோட்... ரசிகர்களுக்கு காத்திருக்கும் அடுத்தடுத்த ட்விஸ்ட்கள்!

English summary

Actor Yash's old mass speech goes viral in social media. In that video Yash said that Kannada cinema would go to another level. Whole World would turn back and celebrate Kannada cinema. Yash's these word come true now. Because of KGF 2, world celebrates Kannada cinema today.