அங்க படுத்து என்னம்மா பண்றீங்க? மஸ்த்ராம் நடிகையின் மலைக்க வைக்கும் போஸ்.. டவுட்டாகும் நெட்டிசன்ஸ்!

சென்னை: மஸ்த்ராம் நடிகை ஷேர் செய்துள்ள போட்டோவை பார்த்த நெட்டிசன்கள் அவரை பங்கமாக்கியுள்ளனர்.

நடிகை ஆபா பால் உலகளவில் பிரபலமான ஒரு மாடல் ஆவார். அவர் நடித்த 3டி காம சூத்ரா ஆங்கில படம் உலக அளவில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.

பிக்பாஸ் சீசன் 5 எப்போது? தீவிர ஏற்பாட்டில் நிகழ்ச்சிக் குழு.. தீயாய் பரவும் தகவல்!

இந்தப் படம் கேன்ஸ் விருது விழாவிலும் ஒளிபரப்பப்பட்டது. முன்னணி நிறுவனங்களின் விளம்பர மாடலாக இருந்து வருகிறார் ஆபா பால்.

English summary

Actress Aabha paul lying down under table. Netizens asking her what are you doing under the table.