மழையில என்கூட டான்ஸ் ஆடுவீங்களா? தனுஷ் பட நடிகையின் ஆசைய பாருங்க!

சென்னை: நடிகை அமைரா தஸ்தூர் மொட்டை மாடியில் நடத்திய போட்டோ ஷூட் வைரலாகி வருகிறது.

பிரபல பாலிவுட் நடிகையான அமைரா தஸ்தூர், அனேகன் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவுக்கு என்ட்ரி கொடுத்தார்.

அதன் பிறகு தமிழில் பெரிதாக எந்த படத்திலும் தலைக்காட்டவில்லை அமைரா தஸ்தூர்.

English summary

Actress Amyra Dastur latest photo shoot goes viral on social media. She captioned it, Will you dance with me when the rain falls?