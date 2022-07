இரவின் நிழல் படத்தில் நிர்வாணக் காட்சியில் எப்படி நடித்தேன்.. ’பவி டீச்சர்’ பிரிகிடா ஓப்பன் டாக்!

சென்னை: ஆஹா கல்யாணம் வெப்சீரிஸில் 'பவி டீச்சர்' கதாபாத்திரத்தில் நடித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமானவர் இளம் நடிகை பிரிகிடா.

Iravin Nizhal Movie Review | Yessa ? Bussa ? | R. Parthiban | Varalaxmi Sarathkumar | *Review

நடிகர் பார்த்திபன் இயக்கி நடித்துள்ள உலகின் முதல் சிங்கிள் ஷாட் நான் லீனியர் படமான இரவின் நிழல் படத்தில் இவர் தான் மெயின் லீடாக நடித்துள்ளார்.

சில இன்டிமேட் சீன்கள் மற்றும் அந்தவொரு நிர்வாணக் காட்சியில் எப்படி நடித்தேன் என்கிற அனுபவத்தை பிரிகிடா ஓப்பனாக பேசி உள்ள பேட்டி டிரெண்டாகி வருகிறது.

Iravin Nizhal Review: 96 நிமிடம் ஒரே சிங்கிள் ஷாட்.. பார்த்திபனின் இரவின் நிழல் விமர்சனம்!

English summary

Actress Brigida opens up about how she doing that naked scene in Iravin Nizhal in her recent interview gives shock and surprises to fans.