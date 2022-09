வதந்திகளை பரப்பிய நெட்டிசன்கள்… பொங்கியெழுந்த நடிகை ஷர்மி: பூரி கனெக்ட்ஸ் கன்ஃபார்ம்

ஐதராபாத்: தமிழ், தெலுங்கு படங்களில் பிசியாக நடித்து வந்த ஷார்மி, இப்போது படத் தயாரிப்புகளில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

விஜய் தேவரகொண்டா நடிப்பில் கடந்த மாதம் வெளியான லைகர் படத்தை ஷார்மி இணைந்து தயாரித்து இருந்தார்.

இந்நிலையில், லைகர் படத்தை பூரி ஜெகன்நாத்துக்கு பதிலாக ஷார்மி தான் இயக்கியதாக தகவல் பரவியது.

English summary

Charmme has acted in Telugu and Tamil films. Now She is concentrating on film productions. Charmme has also co-produced the film Liger starring Vijay Devarakonda. Charmme has denied the reports about the Liger debacle