லைகர் தோல்வி.. போர்க்கொடி தூக்கிய விநியோகஸ்தர்கள்… சம்மதம் தெரிவித்த சார்மி: சோலி முடிஞ்சு!

ஐதராபாத்: விஜய் தேவரகொண்டா, அனன்யா பாண்டே, மைக் டைசன் நடித்த 'லைகர்' திரைப்படம் கடந்த மாதம் வெளியானது.

பூரி ஜெகன்நாத் இயக்கத்தில் பான் இந்தியா படமக வெளியான 'லைகர்' மிகப் பெரிய தோல்வியை தழுவியது.

லைகர் திரைப்படத்தால் பெரும் நஷ்டம் அடைந்துள்ளதாக தெலுங்கு விநியோகஸ்தர்கள் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளனர்.

English summary

Vijay Devarakonda starrer Ligar was a flop. Telugu distributors blamed the failure of Ligar on their losses. After this, Charmi has agreed to compensate the distributors