“பாரம்பரியமான உணவு தான் பெஸ்ட்… சுவைக்காக வாழ்க்கைய இழக்க வேண்டாம்”: நடிகை கெளதமியின் பஞ்ச்

திருப்பதி: தமிழில் ரஜினி, கமல், விஜயகாந்த் போன்ற முன்னணி நடிகர்களுடன் பல படங்களில் நடித்துள்ளவர் கெளதமி.

கமலுடன் திருமணம் செய்யாமல் ஒன்றாக வாழ்ந்து வந்த கெளதமி தற்போது தனது மகளுடன் வசித்து வருகிறார்.

கெளதமி மார்பக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு அதிலிருந்து மீண்டு வந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

An awareness meeting was held yesterday in Tirupati regarding cancer among female employees working in Tirupati Devasthanam. Actress Gauthami spoke about cancer awareness for women. She also advised eating natural foods