ஈபிள் டவர் முன்பு காதலருடன் ரொமான்ஸ்… ஹன்ஸிகாவிற்கு வாழ்த்து தெரிவித்த பிரபலங்கள்…

சென்னை: ஹன்சிகாவின் நடிப்பில் கடைசியாக 'மஹா' திரைப்படம் வெளியாகியிருந்தது, இதில், சிம்புவும் நடித்திருந்தார்.

தமிழில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்த ஹன்சிகாவிற்கு விரைவில் திருமணம் நடைபெறவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில், ஹன்சிகா தனது காதலருடன் ரொமான்ஸ் செய்த போட்டோஸ் வெளியாகி ட்ரெண்டிங்கில் உள்ளன.

English summary

Hansika is a leading Tamil actress who has acted in more than 50 films so far. In this case, Hansika Motwani is to get married to her business partner on December 4. In this case, Hansika's photos taken with her boyfriend in front of the Eiffel Tower are going viral. Also, actresses Khushboo, Anushka Shetty, and many others have congratulated Hansika.