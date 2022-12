தனித்தீவில் துருவ் விக்ரமுடன் தனியா இருக்கணும்..முன்னணி நடிகையின் விபரீதமான ஆசை!

சென்னை : தனித்தீவில் நடிகர் துருவ் விக்ரமுடன் தனியாக இருக்க வேண்டும் என்று முன்னணி நடிகை ஒருவர் கூறியுள்ளார்.

பாலா இயக்கத்தில் விஷால் ஆர்யா நடிப்பில் வெளியான அவன் இவன் படத்தில் விஷாலுக்கு ஜோடியாக நடித்தவர் ஜனனி.

அந்த படத்தில் இவரின் முட்டை கண்ணுக்கு ஏற்றார் போல, " அட கோவக்காரக்கிளி முட்டைக்கண்ணு முழியே" என்று வரும் பாடல் இவருக்கு கனகச்சிதமாக பொருந்தி இருக்கும். இந்த படத்தில் இவரின் நடிப்புக்காக பாராட்டுகளையும் பெற்றார்.

English summary

Actress Janany who is known for acting in films such as Thegidi.said that she wants Dhruv to get stuck with her in an isolated island.