உங்களை ஒவ்வொரு நாளும் மிஸ் பண்ணுறேன்...ஸ்ரீதேவி பிறந்தநாளில் உருகும் ஜான்வி கபூர்

மும்பை : இந்திய திரையுலகின் முன்னணி நடிகையாக கொடி கட்டி பறந்தவர் ஸ்ரீதேவி. இவர் பாலிவுட் தயாரிப்பாளர் போனி கபூரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு ஜான்வி, குஷி என இரு மகள்கள் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் ஸ்ரீதேவி, 2018 ம் ஆண்டு துபாயில் குடும்ப விழா ஒன்றில் கலந்து கொள்ள கணவர் போனி கபூருடன் சென்றிருந்த போது திடீரென ஏற்பட்ட மாரடைப்பு காரணமாக பிப்ரவரி 24 ம் தேதி உயிரிழந்தார்.

ஸ்ரீதேவியின் மூத்த மகளான ஜான்வி கபூரும் பாலிவுட்டில் பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். தடக் என்ற படத்தின் மூலம் நடிகையான ஜான்வி கபூர், தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். இவர் நடித்த குட்லக் ஜெர்ரி படம் சமீபத்தில் ரிலீசாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இதில தமிழில் நயன்தாரா நடித்து ஹிட்டான கோலமாவு கோகிலா படத்தின் இந்தி ரீமேக் ஆகும்.

English summary

On late actress Sridevi's birthday, her daughter and actress Janhvi Kapoor shared her memories with mother Sridevi. She shared a old with her mother Sridevi and penned emotional that she missed her mother everyday.