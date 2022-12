கணவருடன் அப்படியொரு லிப் லாக்..காஜல் அகர்வாலின் செம ஹாட் புகைப்படம்!

சென்னை : நடிகை காஜல் அகர்வால் தனது காதல் கணவருக்கு செம ஹாட்டாக லிப் லாக் கொடுத்திருக்கும் புகைப்படத்தை இணையத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இந்த புகைப்படத்தை பார்த்த இணையவாசிகள் ஏக்கபெருமூச்சுவிட்டுள்ளனர்.

தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி மொழி படங்களில் பிஸியான நடித்து வருகிறார் காஜல் அகர்வால். இவர் தமிழில் விஜய், அஜித், தனுஷ், கார்த்தி என டாப் ஹீரோக்களுடன் ஜோடிபோட்டு நடித்துள்ளார்.

அதே போல தெலுங்கிலும், மகேஷ்பாபு, ராம்சரண், பிரபாஸ், ஜூனியர் என்டிஆர் போன்ற முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்துள்ளதால், அம்மணி கோலிவிட்டிலும், டோலிவிட்டிலும் டாப் நடிகை என பெயர் எடுத்துள்ளார்.

