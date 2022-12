இளம் இயக்குநரை ரகசிய திருமணம் செய்த ‘ராஜா ராணி' பட நடிகை..உண்மையை புட்டுபுட்டு வைத்த தெலுங்கு நடிகை!

சென்னை : இளம் இயக்குநருடன் ராஜா ராணி பட நடிகை ரகசியமாக குடும்பம் நடத்துவது தற்போது தெரியவந்துள்ளது.

ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் உருவான ஏழாம் அறிவு திரைப்படத்தில், ஸ்ருதி ஹாசன் தோழிகளில் ஒருவராக மாலதி என்ற கதாபாத்திரத்தின் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானார் தன்யா பாலகிருஷ்ணா.

ஏழாம் அறிவு படம் தான் முதல் படம் என்றாலும், தன்யா முக்கியமான கதாபாத்திரம் ஏற்று நடித்ததால்,அவருக்கு அடுத்தடுத்து பட வாய்ப்புகள் வந்தன.

English summary

actress Kalpika Ganesh claimed that Dhanya Balakrishna is married. Dhanya entered into a relationship with Kollywood filmmaker Balaji Mohan and got married to him in January this year.