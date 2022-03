அஜித்தின் நரைமுடியை வைத்து வம்பிழுக்கும் கஸ்தூரி...யாரைச் சொல்கிறார்? ..கொதிக்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : அஜித்தின் நரைமுடியை ஒப்பிட்டு நடிகை கஸ்தூரியின் ட்விட்டர் பதிவு வைரலாகி வருகிறது. தமிழக அரசியல் தலைவர்கள், உச்ச நடிகர்கள், மறைந்த அரசியல் தலைவர்களை வம்பிழுக்கிறாரா? எனத் தெரியாமல் நடிகை கஸ்தூரியின் ட்வீட்டை பார்த்து நெட்டிசன்கள் குழம்பி போய் கொந்தளித்து வருகின்றனர். இதை வைத்தே பலர் கஸ்தூரியை கழுவி ஊற்றி வருகின்றனர்.

நாட்டில் எது டிரெண்டிங் ஆக, பரபரப்பாக பேசப்படுகிறதோ அதை வைத்து ஏதாவது ஒரு ட்வீட் போடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார் நடிகை கஸ்தூரி. அப்படி அவர் போடும் பல ட்வீட்கள் சமூக அக்கறை கொண்டதாக இருந்தாலும், சிலர் ட்வீட்கள் சர்ச்சையில் போய் முடிந்து விடும். அவர் போட்ட ட்வீட்டை வைத்தே அவரை நெட்டிசன்கள் கழுவி ஊற்றும் நிகழ்வுகளும் பலமுறை நடந்துள்ளது. அப்படி ஒரு ட்வீட்டை தான் இன்று பதிவிட்டுள்ளார் கஸ்தூரி.

English summary

Actress Kasturi latest tweet about Ajith's hair colour. She indirectly attacks some political leaders in her tweet. Netizens angered and trolls kasturi for this tweet. Many of them adviced that she would follow ajith and stop dying for her hair.