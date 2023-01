காலில் கட்டுடன் குஷ்பூ... என்னாச்சு என பதறிய ரசிகர்கள்... திரையுலகில் அடுத்தடுத்து அதிர்ச்சி

சென்னை: தமிழ் சினிமாவில் 90களில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்தவர் குஷ்பூ.

ரஜினி, கமல், சரத்குமார், பிரபு உள்ளிட்ட டாப் ஹீரோக்களுடன் ஜோடியாக நடித்த குஷ்பூ, இயக்குநர் சுந்தர் சியை திருமணம் செய்துகொண்டு செட்டில் ஆகிவிட்டார்

விஜய்யின் வாரிசு படத்தில் கூட குஷ்பூ நடித்திருந்தார், ஆனாலும் அவரது காட்சிகள் இடம்பெறாததால் அவரது ரசிகர்கள் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகினர்.

இந்நிலையில், குஷ்பூ தனது காலில் கட்டுடன் இருக்கும் போட்டோவை ஷேர் செய்து மோட்டிவேஷனாக போஸ்ட் போட, அவருக்கு என்ன ஆனது என ரசிகர்கள் கவலையில் உள்ளனர்.

வாரிசு க்ளைமாக்சில் நடித்துவிட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.. விஜய் குறித்து பேசிய குஷ்பூ!

English summary

Khushboo emerged as the leading actress in Tamil cinema in the 90s. Even now she is acting in important roles in some films. In this case, she has posted a photo of her with a bandage on her leg on her Instagram page. She also mentioned in it that her journey will continue even if the accident happens.