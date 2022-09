“விருதுன்னு சொல்லி வரச் சொன்னாங்க, ஆனா இப்படி ஆயிடுச்சு”: கடுப்பான லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன்

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் திரைப்பட விருதுகள், சின்ன திரை விருதுகள் விழா நேற்று கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெற்றது.

2009 முதல் 2014 வரையிலான தேர்வு செய்யப்பட்ட கலைஞர்களுக்கும் திரைப்படங்களுக்கும் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.

தமிழ்நாடு அரசின் இந்த விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் நடிகை லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் அரசு அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.

தமிழ்நாடு அரசின் திரைப்பட விருதுகள்.. 2009 முதல் 2014 வரை யாருக்கெல்லாம் விருது.. மொத்த லிஸ்ட் இதோ!

English summary

The Tamil Nadu Government state Film Awards ceremony was held yesterday. Then Actress Lakshmi Ramakrishnan got into an argument with the authorities after her name was left out at the Tamil Nadu Government Film Awards.