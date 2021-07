23 ஆண்டு திருமண வாழ்க்கை.. காதல் கணவருடன் இருந்த போட்டோக்களை ஷேர் செய்து கலங்கும் மந்திரா பேடி!

மும்பை: 23 ஆண்டு திருமண வாழ்க்கை என தனது காதல் கணவருடன் இருந்த தருணங்களை ஷேர் செய்து நடிகை மந்திரா பேடி கலங்கியுள்ளார்.

பிரபல பாலிவுட் நடிகையான மந்த்ரா பேடி தூர்தர்ஷனில் ஒளிபரப்பான சாந்தி என்ற சீரியலின் மூலம் பிரபலமானார்.

தொடர்ந்து பல சீரியல்களில் நடித்த போதும் பல்வேறு இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்டு போட்டிகளின் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பில் தொகுப்பாளராகவும் இருந்தார்.

கணவருடன் கடைசியாக பண்ணிய பார்ட்டி.. மந்திரா பேடி உருக்கமாக ஷேர் செய்த போட்டோ!

English summary

Actress Mandira Bedi heartfelt post about husband Raj Kaushal. She has said 5 years of knowing each other. 23 years of marriage.. through all the struggle.. through every crest and trough.