தோழிகளுடன் கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாடிய மீனா… இணையத்தில் ட்ரெண்டாகும் செலிப்ரேஷன் வீடியோ

சென்னை: முன்னணி நடிகையான மீனா நேற்று தனது 46வது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார்.

மீனாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரது நெருங்கிய தோழிகள், நண்பர்கள் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்திருந்தனர்.

இந்நிலையில், மீனா தனது தோழிகளுடன் கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாடிய வீடியோ ட்ரெண்டிங்கில் உள்ளது.

English summary

Actress Meena celebrated her 46th birthday yesterday. Actresses Ramba, Sneha, and other Cini celebrities wish her a birthday. In this case, the video of Meena celebrating her birthday by cutting a cake with her friends is trending now