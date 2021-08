நம்பவே முடியல... 37 வருஷமாச்சு… அன்புள்ள ரஜினிகாந்த் படம் குறித்து மனம் திறந்த மீனா!

சென்னை : அன்புள்ள ரஜினிகாந்த் திரைப்படம் வெளியாகி இன்றுடன் 37 வது ஆண்டை நிறைவு செய்கிறது. இப்படத்தில், ரஜினி அங்கிளை சந்தித்த அனுபவங்களை நடிகை மீனா பகிர்ந்துள்ளார்.

90ஸ் கிட்ஸ்களின் கனவு தேவதையாக வலம் வந்து பல வெற்றிப்படங்களை கொடுத்தவர் நடிகை மீனா.

ரஜினிகாந்த்,கமல்,சரத்குமார்,விஜயகாந்த்,அஜித், விஜய் என முன்னணி நடிகர்களின் படங்களில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Tamil actor Meena recently celebrated 37 years of her film 'Anbulla Rajinikanth'. She shared a picture from the movie and thanked everyone associated with it.