கனவில்தான் கைது செய்யமுடியும்.. சவால் விட்டு கேரளாவில் பதுங்கிய மீரா மிதுன்.. தட்டி தூக்கிய போலீஸ்!

சென்னை: கேரளாவில் பதுங்கியிருந்த நடிகை மீரா மிதுனை தமிழக போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.

#BREAKING நடிகை மீரா மிதுன் கைது!

பட்டியலின மக்கள் குறித்து ஆபாசமாகவும் அருவருக்கத்தக்க வகையிலும் அவதூறாகவும் பேசி வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார் மீரா மிதுன். அந்த வீடியோவில் பட்டியலின மக்கள் அனைவரும் குற்றப் பின்னணி உள்ளவர்கள் என கூறியிருந்தார்.

சாதியை குறிப்பிட்டு ஓவர் பேச்சு.. 7 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு.. விரைவில் கைதாகும் மீரா மிதுன்!

மேலும் சினிமாத் துறையில் உள்ள பட்டியலின மக்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்றும் கூறியிருந்தார் மீரா மிதுன். ஆண் நண்பருடன் சேர்ந்து அவர் வெளியிட்ட அந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பெரும் வைரலானது.

Actress Meera Mithun arrested in Kerala. Police filed case against Meera Mithun and sent Summon to her. But Meera Mithun was challenging police that they cant arrest her.