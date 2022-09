போலீஸுக்கே தண்ணி காட்டும் நடிகை மீரா மிதுன்.. பிடிக்க முடியாமல் தவிப்பு

சென்னை: நடிகை மீரா மிதுன் 8 தோட்டாக்கள், தானா சேர்ந்தக் கூட்டம் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.

விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதன் மூலம் ரொம்பவே பிரபலமானார்.

இவர் பட்டியலினத்தவர்கள் குறித்து அவதூறான கருத்துகளைக் கூறியதால் நீதிமன்றம் பிடிவாரண்டு பிறப்பித்துள்ளது.

பிரச்சினையின் ஆழம் தெரியாமல் சிக்கும் மீரா மிதுன்..அடிப்படை சட்ட ஞானம் இல்லாத பிரபலங்கள்

English summary

A warrant was issued against actress Meera Mithun for posting defamatory comments about a Scheduled Caste. Chennai Police informed the court that she is absconding in this case. The court expressed strong displeasure with the response of the police.