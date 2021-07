இரண்டே வருடத்தில் 2வது கணவரையும் பிரிந்த நடிகை.. சேர்ந்து வாழ செய்த முயற்சிகள் தோல்வி என அறிவிப்பு!

சென்னை: திருமணமான இரண்டே ஆண்டுகளில் இரண்டாவது கணவரையும் பிரபல நடிகை பிரிவதாக அறிவித்துள்ளார்.

பிரபல ஆபாச பட நடிகை மியா காலிஃபா. லெபனிஸ் - அமெரிக்கனான மியா காலிஃபா 2014ஆம் ஆண்டு முதல் ஆபாச படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

தெற்கு லெபானில் வசித்து வந்தது மியா காலிஃபாவின் குடும்பம். அங்கு ஏற்பட்ட மோதலை தொடர்ந்து, வீடு நிலம் என அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு அமெரிக்காவுக்கு குடி பெயர்ந்தது அவரது குடும்பம்.

அந்தரத்தில் தொங்கியபடி யோகா செய்து அசத்தும் நடிகை அஞ்சலி!

English summary

Actress Mia Khalifa announces separation from her second husband. She has said that Due to Unresolvable, fundamental differences they have decided to close the chapter with no regrets.