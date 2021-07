நாகினி நடிகைக்கு பிடித்த நம்ம ஊரு இட்லி சாம்பார்.. வேலன்டைன்ஸ் டே சாப்பாடாம்.. ஷேப்ப பாருங்க!

சென்னை: நாகினி நடிகையான மவுனி ராய் தனக்கு பிடித்த இட்லி மற்றும் சாம்பாரை வேலன்டைன் டே மீல் என்று தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் ஷேர் செய்து திணறடித்துள்ளார்.

இந்தி சின்னத்திரையில் பிரபலமானவர் நடிகை மவுனி ராய். இந்தியில் ஒளிபரப்பான நாகினி சீரிஸ் சீரியலின் மூலம் பிரபலமானார் நடிகை மவுனி ராய்.

இந்த சீரியல் தமிழ் உட்பட பல்வேறு மொழிகளிலும் டப் செய்யப்பட்டு தொலைக்காட்சிகளில் ஒளிபரப்பானது. இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் பெரும் பிரபலமானார் மவுனி ராய்.

இருட்டு அறையில் பிகினியில் வெளிச்சம் கொடுக்கும் தனுஷ் பட நடிகை!

English summary

Actress Mouni Roy Shares South indian Dish Idli, Sambar and Coconut chutni. She has shared heart shaped idlis with the caption that Valentine meal came a bit late. She has shared her food diary in her insta page.