நிக்கி கல்ராணி கர்ப்பமா? இணையத்தில் குவியும் வாழ்த்து!

சென்னை : நடிகை நிக்கி கல்ராணி கர்ப்பமாக இருப்பதாக இணையத்தில் ஒரு தகவல் காட்டுத்தீபோல பரவி வருகிறது.

நடிகை நிக்கி கல்ராணி 2014 ஆம் ஆண்டு வெளியான டார்லிங் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார்.

தமிழில் இளம் நடிகர்களான ஜீவா, விஷ்ணு விஷால், ஆதி, ஜிவி பிரகாஷ் போன்ற பல்வேறு நடிகர்களின் படத்தில் நடித்துள்ளார்.

நயன்தாரா ஸ்பெயின் போனா.. நான் பாரீஸ் போறேன்.. 100வது நாள் ஹனிமூனை கொண்டாடும் நிக்கி கல்ராணி!

kollywood circles that the star couple Aadhi - nikki galrani is going to be a parent soon. Actor aadhi got married last May. He fell in love with actress nikki galrani and got married with the consent of his family.