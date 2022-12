நடக்க கூட முடியாது... சமந்தாவோட கஷ்டம் எனக்கு நல்லா தெரியும்: மனம் திறந்த பிரபல நடிகை

சென்னை: சமந்தா மயோசைட்டிஸ் (Mayositis) நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சில தினங்களுக்கு முன்னர் தனது இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டிருந்தார்.

மேலும், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுத்து வரும் போட்டோவையும் இன்ஸ்டா பக்கத்தில் ஷேர் செய்திருந்தார்.

இந்நிலையில், சமந்தாவின் உடல்நிலை குறித்து பிரபல நடிகை பியா பாஜ்பாய் மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

மதுவுக்கு அடிமையானேன்..சரக்கு அடித்தால் தான் தூக்கமே வரும்..மனம் திறந்த பிரபல நடிகை!

English summary

Actress Samantha was suffering from myositis and was undergoing treatment. In this case, Pia Bajpiee has opened up that she was also affected. She also said that I could understand Samantha's problem.