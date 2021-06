பெண்களுக்கு அது சந்தோஷமான செய்திதான்.. ஆனால் எனக்கு கெட்ட செய்தி.. கர்ப்பம் குறித்து பூனம் பாண்டே!

சென்னை: நடிகை பூனம் பாண்டே தான் கர்ப்பமாக இருப்பதாக குறித்து பரவிய தகவலை மறுத்துள்ளார்.

சர்ச்சைகளுக்கு பெயர் போனவர் நடிகை பூனம் பாண்டே. கடந்த ஆண்டு தனது காதலரான சாம் பாம்பேவை திருமணம் செய்து கொண்டார்.

ஹனிமூன் போன இடத்தில், இரண்டு பேருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட திருமணமான 12வது நாளே போலீஸில் புகார் அளித்தார் பூனம்.

Actress Poonam Pandey denies pregnancy. She says it is a good news for woman but for me it is was a bad.