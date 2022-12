நான் அம்மாவாகப் போறேன்..குட் நியூஸ் சொன்ன நடிகை பூர்ணா..மகிழ்ச்சியில் ரசிகர்கள்!

சென்னை : நடிகை பூர்ணா அம்மாவாகப்போகும் மகிழ்ச்சியான தகவலை தனது ரசிகர்களுக்கு தெரிவித்துள்ளார். அவருக்கு பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

கேரளாவை பூர்வீகமாக கொண்ட நடிகை பூர்ணா தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மொழிகளில் நடித்துள்ளார். இவரது உண்மையான பெயர் ஷாம்னா காசிம் சினிமாவிற்காக பூர்ணா என மாற்றிக் கொண்டார்.

பரத் நடித்த முனியாண்டி விலங்கியல் மூன்றாம் ஆண்டு படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிகை பூர்ணா அறிமுகம் ஆனார். அதன் பின் கொடைக்கானல், வேலூர் மாவட்டம், ஆடுபுலி உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார். அகண்டா, தலைவி, த்ரிஷ்யம் 2 ஆகிய படங்களில் இவரின் நடிப்பு பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது.

செய்தியாளர்கள் முன் கதறி அழுத நடிகை தர்ஷா குப்தா..நடந்தது என்ன?

English summary

Actress Poorna has acted in Tamil, Malayalam and Telugu films. She got married to Dubai based businessman Shanid Asif Ali. Now, she has announced her pregnancy