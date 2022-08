வாவ்.. எவ்ளோ க்யூட்.. மகளின் முகத்தை முதல் முறையாக காட்டிய நடிகை பிரணிதா.. என்ன பெயர் தெரியுமா?

பெங்களூரு: கணவருக்கு சமீபத்தில் பீமண அமாவாசையை முன்னிட்டு பாத பூஜை செய்த புகைப்படம் டிரெண்டான நிலையில், அடுத்ததாக தனது மகளின் புகைப்படங்களை முதல் முதலாக சோஷியல் மீடியாவில் வெளியிட்டுள்ளார் நடிகை பிரணிதா.

கன்னட நடிகையான பிரணிதா, தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழி படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் பெண் குழந்தை பிறந்த சந்தோஷத்தை பகிர்ந்த அவர், தற்போது குழந்தையின் பெயர் மற்றும் புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Saguni movie Actress Pranitha reveals her baby girl face and name for the first time. She shared couple of cute photos of her daughter and revealed her name too.