அவருக்கு நான் அம்மா மாதிரி... கோபத்தில் இயக்குநர்... தொடரும் ராஷ்மிகாவின் சர்ச்சை பேச்சு

பெங்களூரு: கோலிவுட், டோலிவுட், பாலிவுட் திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருகிறார் ராஷ்மிகா மந்தனா.

விஜய்யுடன் அவர் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் வரும் பொங்கலுக்கு வெளியாகவுள்ளது.

இந்நிலையில், பட விழாக்களில் ராஷ்மிகா மந்தனா பேசுவது அடுத்தடுத்து சர்ச்சையாகி வருகிறது.

இதனால் ராஷ்மிகாவின் மீது திரையுலகினர் அதிருப்தியில் இருக்கும் நிலையில், தற்போது மீண்டும் அவரது கருத்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Rashmika Mandanna is currently acting in Varisu with Vijay and Pushpa 2 with Allu Arjun. In this case, Rashmika says that she is like a mother to Samantha. Also, She has incurred the wrath of Kirik Party director Rishab Shetty.