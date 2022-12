எனக்கும் என் மகளுக்கும் இப்படி நடந்திருக்கக் கூடாது... நடிகை ரோஜா சொன்ன அதிர்ச்சியான உண்மை

சென்னை: 90களில் தமிழ்த் திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்தவர் ரோஜா.

அவரும் இயக்குநர் ஆர்கே செல்வமணியும் பல வருடங்களாக காதலித்து வந்த நிலையில், 2002ம் ஆண்டு திருமணம் செய்துகொண்டனர்.

ரோஜா - ஆர்கே செல்வமணி தம்பதியினரின் மூத்த மகள் அன்ஷுகா மாலிகா அமெரிக்காவில் மருத்துவம் படித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், சில தினங்களுக்கு முன்னர் வெளியான அன்ஷுகா மாலிகாவின் ஆபசமான புகைப்படங்கள் குறித்து நடிகை ரோஜா விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.

English summary

Actress Roja and director RK Selvamani are married and living together. Their daughter's photo was morphed and published on social media. Actress Roja has expressed grief over this.