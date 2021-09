குழந்தை பெற திட்டமிட்டுள்ள சமந்தா - நாக சைதன்யா... வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க தீவிரம்!

சென்னை: நடிகை சமந்தாவும் - நாக சைதன்யாவும் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நட்சத்திர தம்பதிகளான நடிகை சமந்தாவும் நடிகர் நாக சைதன்யாவும் விவாகரத்து செய்ய உள்ளதாக கடந்த சில நாட்களாக தகவல் பரவி வருகிறது.

நடிகை சமந்தா தி ஃபேமிலி மேன் வெப் சீரிஸில் சர்ச்சைக்குரிய காட்சியில் நடித்ததுதான் குடும்பத்தில் பிரச்சனைக்கு காரணம் என கூறப்பட்டது.

English summary

Actress Samantha and Naga Chaitanya plans to have baby? That is the reason Samantha avoiding media and not committed in new movies.