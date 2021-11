முன்னாள் கணவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொல்லாத பிரபல நடிகை... அப்செட்டில் ரசிகாஸ்!

சென்னை: நாக சைதன்யாவின் பிறந்தநாளுக்கு நடிகை சமந்தா வாழ்த்து கூறாததால் ரசிகர்கள் அப்செட் ஆகியுள்ளனர்.

நடிகை சமந்தா தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருகிறார். தமிழில் விஜய், சூர்யா, தனுஷ் என முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்து வரும் சமந்தா தற்போது பாலிவுட்டிலும் முயற்சி செய்து வருகிறார்.

நடிகை சமந்தா பிரபல தெலுங்கு நடிகரான நாக சைதன்யாவுடன் பல தெலுங்கு படங்களில் ஜோடியாக நடித்தார். அப்போது இருவருக்கும் இடையே காதல் மலர்ந்தது.

English summary

Actress Samantha did not wish her ex husband on his birthday. Fans requesting her to wish Naga Chaytanya.