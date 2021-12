எப்போதும் உங்களை நம்புகிறேன்... அல்லு அர்ஜூனின் பேச்சை கேட்டு நெகிழ்ந்து போன சம்மு!

சென்னை: நடிகர் அல்லு அர்ஜூனின் பேச்சை கேட்டு நெகிழ்ந்து போன நடிகை சமந்தா நான் எப்போதும் உங்களை நம்புகிறேன் என பதிவிட்டுள்ளார்.

தெலுங்கு சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக இருப்பவர் நடிகர் அல்லு அர்ஜூன். சமீபத்தில் இவரது நடிப்பில் புஷ்பா படம் வெளியானது.

சுகுமார் இயக்கத்தில் இரண்டு பாகங்களாக இந்த படம் உருவாகிறது. இதன் அண்மையில் வெளியான முதல் பாகத்தில் அல்லு அர்ஜூன், ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் மலையாள நடிகர் ஃபகத் ஃபாசில் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர்.

English summary

Allu Arjun thanking Samantha for trusting him. Samantha also responded to Allu Arjun. She has twitted that And now I will always trust you Allu Arjun.