நயன்தாரா, விக்கி திருமணம்.. சமந்தா கலந்து கொள்ளமாட்டார்.. காரணம் இதுதானாம்!

சென்னை : அனைவரும் மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த நயன்தாரா மற்றும் விக்னேஷ் சிவன் திருமணத்தில் சமந்தா கொள்ளமாட்டார் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

நயன்தாரா மற்றும் விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் நாளை ஜூன் 09 ந் தேதி நடைபெறவுள்ளது.

இதற்கான அழைப்பிதழை உறவினர்கள் மற்றும் நெருங்கிய நண்பர்களுக்கு இருவரும் அளித்துள்ளனர்.

English summary

The long-awaited wedding of Nayanthara and Vignesh Shivan will take place tomorrow, June 09, 2022. Samantha Was not attending the wedding as she is shooting for the second schedule of Kushi.