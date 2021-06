மன ரீதியா சரி பண்ணிக்கிங்க.. குண்டானதாக பாடி ஷேமிங் செய்தவர்களை விளாசி தள்ளிய நடிகை!

சென்னை: தனது உடல் எடை குறித்து பாடி ஷேமிங் செய்தவர்களை பிரபல நடிகை விளாசி தள்ளியுள்ளார்.

மலையாளத்தில் 1998ஆம் ஆண்டு வெளியான கல்லு கொண்டோரு பெண்ணு என்ற படத்தின் மூலம் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானவர் நடிகை சனுஷா.

காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைய உள்ள பிரபல நடிகர்.. இன்றைய டாப் 5 பீட்ஸில்!

தொடர்ந்து பல படங்களில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்துள்ளார் சனுஷா. சிறந்த குழந்தை நட்சத்திரத்திற்கான கேரள அரசின் விருதுகளை இரண்டு முறை பெற்றுள்ளார்.

English summary

Actress Sanusha slams fans who is body shaming her. Fans are talking about her body weight. She told them to take care of themselves physically and mentally.