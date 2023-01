சினிமாவில் வாய்ப்பு தரேன்னு அந்தமாதிரி கூப்பிடுவாங்க... இது அவருக்கும் தெரியும்: சீதா ஓபன் டாக்

சென்னை: புதிய பாதை திரைப்படம் முலம் சினிமாவில் இயக்குநராகவும் நடிகராகவும் அறிமுகமானவர் பார்த்திபன்.

பார்த்திபன் முன்னணி நடிகையாக இருந்த சீதாவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார்.

இருவரும் 2001ல் விவாகரத்து பெற்று பிரிந்துவிட்ட நிலையில், தற்போது பார்த்திபன் குறித்து அடிக்கடி பேசி வருகிறார் சீதா.

ஏறகனவே இருவரும் ஏன் விவாகரத்து பெற்றோம் என பேசியிருந்த சீதா, தற்போது மீடூ விவகாரம் பற்றியும் மனம் திறந்துள்ளார்.

English summary

Actor Parthiban and actress Seetha fell in love and got married. However, both divorced in 2001. in this case, Actress Seetha has opened up about Mee Too issues and Parthiban