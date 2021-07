பாருங்க நான் நல்லாதான் இருக்கேன்… அது வதந்தி… யாரும் நம்பாதீங்க… ஷகிலா வீடியோவில் விளக்கம் !

சென்னை : நடிகை ஷகிலா தனது உடல் நலம் குறித்து பரவி வரும் பொய்யான செய்திக்கு விளக்கம் அளித்து வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

நான் மகிழ்ச்சியாகவும் நல்ல உடல் நலத்துடனும் இருக்கிறேன். அந்த வதந்தியை யாரும் நம்ப வேண்டாம்.

யாரோ ஒருவர் பரப்பிய கெட்ட செய்தியால், எனக்கு நிறைய அழைப்புகளும் அன்பும் கிடைத்துள்ளது என்றார்.

English summary

Shakeela who was mostly known for her adult films of the eighties experienced a complete image makeover after participating in the Cooku With Comali 2 show. Shakeela has posted video message in which she has said that she is absolutely fine.