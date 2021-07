அழகை வெளிச்சம் போட்டு காட்டி… ஃபாலோவர்ஸை அதிகரிக்கும் ஷாலு ஷம்மு!

சென்னை : இணையத்தை கலக்கும் கவர்ச்சி புயல் யார் என்றால் அது நம்ம ஷாலு ஷம்முதான்.

கவர்ச்சியால் பல முன்னணி நடிகைகளுக்கு டஃப் கொடுத்து வருகிறார் இவர்.

தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆகிறதா அஜித்தின் வலிமை.. இன்றைய டாப் 5 பீட்ஸில்!

ஓரிரு படங்களில் மட்டும் தலைக்காட்டிய ஷாலு ஷம்மு, பட வாய்ப்பு இல்லை என்றால் என்ன என்பது போல எப்போதும் போட்டோஷூட்டில் படு பிஸியாகவே இருக்கிறார்.

English summary

Actress Shalu Shammu is quite popular on social media due to her ultra glamorous photo posts apart from acting in films such as 'Varuthapadatha Valibar Sangam' and 'Mr. Local' both starring Sivakarthikeyan in the lead.