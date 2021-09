பொன்னியின் செல்வன் நிலை என்ன... ரகசியத்தை வெளியிட்ட நடிகை

சென்னை : கல்வி கிருஷ்ணமூர்த்தி எழுதி ஐந்து பாகங்களாக வெளிவந்த வரலாற்று காவிமான பொன்னியின் செல்வன் நாவலை சினிமாவாக இயக்க வேண்டும் என்பது பல டைரக்டர்களின் கனவாக இருந்து வந்தது. இந்த கனவை நனவாக்கும் முயற்சியிங் இறங்கினார் டைரக்டர் மணிரத்னம்.

பொன்னியின் செல்வன் என்ற பெயரிலேயே இரண்டு பாகங்களாக இந்த படத்தை எடுத்து வருகிறார். 2022 ம் ஆண்டு ஆரம்பத்தில் படத்தின் ரிலீசாகும் என கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் தான் பொன்னியின் செல்வன் ஷுட்டிங் நிறைவடைந்து விட்டதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.

English summary

Recently makers of the Ponniyin Selvan revealed that shooting completed with a new poster. now, dancer vidya subramanian who played an important role in ponniyin selvan shared the current status of the movie. just she completed dubbing work for ponniyin selvan.