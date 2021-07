சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இப்படியா.. காதலனை கண்டபடி கட்டிப்பிடித்து முத்தம் கொடுத்த ஸ்ருதிஹாசன்!

சென்னை: நடிகை ஸ்ருதிஹாசன் பொதுவெளியில் தனது காதலரை கண்டபடி கட்டிப்பிடித்து முத்தம் கொடுக்கும் போட்டோ வைரலாகி வருகிறது.

நடிகை ஸ்ருதிஹாசன் தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் பாலிவுட் படங்களில் நடித்து வருகிறார். டாப் நடிகர்களுடன் ஜோடி போட்டு முன்னணி நடிகையாகவும் வலம் வருகிறார் ஸ்ருதி.

தற்போது விஜய் சேதுபதியுடன் லாபம் மற்றும் பிரபாஸுடன் சலார் ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார். சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக உள்ள ஸ்ருதி ஹாசன் அவ்வப்போது தனது போட்டோக்களையும் வீடியோக்களையும் ஷேர் செய்து வருகிறார்.

இணையத்தில் கசிந்த ரகசிய போட்டோக்கள்.. வைரலாக்கும் நெட்டிசன்ஸ்.. கோபத்தில் விளாசும் பிரபல நடிகை!

English summary

Actress Shruthi haasan has shared a photo in which she is found kissing her boy friend in Super Market. Netizens slams her for her awful behaviour in public place.