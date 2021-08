முரட்டுத்தனமான குத்தால இருக்கு... என்னபரம்பரைனு தெரியலையே… ஸ்ருதியை கலாய்த்த நெட்டிசன்ஸ் !

சென்னை : நடிகை ஸ்ருதிஹாசன் முரட்டுத்தனமாக பாக்ஸிக் செய்யும் வீடியோ ஒன்று வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

இந்த வீடியோ பார்த்த ரசிகர்கள் அடேங்கப்பா இது என்ன பரம்பரைனு தெரியலையே என்று ஸ்ருதியை கலாய்த்து வருகின்றனர்.

இணையத்தில் வெளியான இந்த வீடியோவை ஸ்ருதியின் ரசிகர்கள் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.

English summary

Shruti Haasan took to her Instagram stories to share videos of her taking boxing lessons at her home in Mumbai. Her boyfriend Santanu Hazarika took the videos.