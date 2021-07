அதே வளைவு... அதே நெளிவு… கொஞ்சம் கூட அழகு குறையாத சிம்ரன் !

சென்னை : நடிகை சிம்ரன் தற்போது பிரசாந்துடன் இணைந்து அந்தகன் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இந்தியில் ஆயுஷ்மான் குரானா நடிப்பில் வெளியாகி தேசிய விருதுகள் உள்ளிட்ட பல விருதுகளை இத்திரைப்படம் பெற்றுள்ளது.

இப்படத்தில் பிஸியான நடித்துவரும் சிம்ரன், ஓய்வு நேரத்தில் ரசிகர்களை குஷிப்படுத்த சூப்பரான ஆட்டம் போட்ட வீடியோவை இணையத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்..

English summary

Simran has ruled as one of the leading heroines in Tamil cinema for a decade. The actress has paired opposite almost all of the top heroes in the industry. Simran shared dancing video in instagram.