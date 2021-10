அவர் ஒரு ஓரினச்சேர்க்கையாளர்... நடிகை சமந்தா விவாகரத்து குறித்து பிரபல நடிகை பரபரப்பு கருத்து!

சென்னை: நடிகை சமந்தாவின் விவாகரத்து குறித்து பிரபல நடிகை கூறியிருக்கும் கருத்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்தவர் நடிகை சமந்தா. கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு தெலுங்கு நடிகரும் நாகார்ஜூனாவின் மகனுமான நாக சைதன்யாவை காதலித்து திருமணம் செய்தார்.

திருமணம் முடிந்து 4 ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் இருவரும் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்து இருந்தனர். இதனால் இருவரும் விவாகரத்து செய்ய போகிறார்கள் என தகவல் பரவி வந்தது.

English summary

Actress Sri Reddy controversy statement about Samantha's divorce. She says there would not be a illegal relationship between Samantha and Preetham Jukalkar. Because Preetham is a gay,